بعد انضمام الناقلة «أنوار طرابلس».. «الوطنية للنقل البحري»: عازمون على النهوض للعالمية

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، في بيان لها، انضمام الناقلة الجديدة «أنوار طرابلس» إلى أسطولها البحري ضمن خطة تطوير وتحديث أسطولها البحري.

وأضافت «الوطنية للنقل البحري»، لإنها مستمرة في تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولنا البحري 20/23، مؤكدة اقتناء ناقلة النفط الخام الجديدة والحديثة كلياً (أنــــوار طرابلس) والتي تم استلامها أمس الجمعة.

ولفتت الشركة، إلى أن الناقلة (أنوار طرابلس) باكورة المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة، والتي تم الانتهاء من صناعتها مارس 2022 بأحواض شركة DEHAN SHIP BUILDING بدولة كوريا الجنوبية .

وأكدت الشركة، أن الناقلة صنعت لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي .

وأشارت الشركة، إلى أن (أنوار طرابلس) الناقلة الرابعة التي تنضم حديثاً إلى أسطولنا البحري خلال عامين من العمل المستمر، والتي تساهم في المنافسة من أجل توسعة النشاط وتشبيب الأسطول بما يعزز من دورنا ومكانتنا كشركة منافسة في مجال النقل البحري على الصعيد الدولي.

وتابعت الشركة:” نبارك للوطن وللجميع هذا الاقتناء الذي لن يكون الأخير، مؤكدين عزمنا النهوض بهذه المؤسسة لمصاف الشركات العالمية”.