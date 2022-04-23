الدبيبة يفتتح المسرح الوطني بمصراتة

لعنوان-مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، المسرح الوطني مصراتة.

وبحسب منصة حكومتنا تفقد الدبيبة دار رعاية الطفل والبنات في مصراتة، التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بعد استكمال أعمال صيانتها وتجهيز مرافقها.

كما أشاد الدبيبة بدور رئيس الهيئة العامة للمسرح والخيال والفنون أنور التير في إنجاز هذا المشروع.

وقدمت فرقة المالوف والموشحات بالمدينة وصلة مدائح نبوية وابتهالات دينية ضمن برنامج الحفل.

يذكر أن المسرح الذي يقع في وسط المدينة قد تمت صيانته وتوفير التجهيزات التقنية الحديثة لاستخدامه في العروض المسرحية والسينمائية المختلفة.