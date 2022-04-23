الزاوية تكرم نزار الحراري كاتب ومخرج مسلسل السيرة العامرية

كرّم بيت شباب الزاوية كاتب ومخرج مسلسل السيرة العامرية، الذي أنتجته “تانيت للإنتاج الفني” وقناة 218 وبثته حصرياً عبر شاشتها طيلة النصف الأول من شهر رمضان، والذي يُعد أحد ملامح الدراما التاريخية الوطنية.

التأم حفل التكريم بحضور مدير بيت شباب الزاوية وعدد من الفنانين المشاركين في المسلسل، والمهتمين من فنانين ومثقفين وصحفيين، ولفيف من شباب مدينة الزاوية وعائلة المُكرَّم.

شهد الحفل إلقاء العديد من الكلمات التقديرية لمؤلف العمل ومخرجه الفنان نزار الحراري، كما سُردت تفاصيل من سيرته الفنية وتجربته الإبداعية في سن مبكرة، كما عُرضت على الحاضرين أجزاء من كواليس العمل وخطوات إنجازه وتصويره في تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن مبدع العمل نزار الحراري، طبيب وكاتب ومخرج، عُرِفَ في الوسط الثقافي الحالي بكتابته للمقال الأدبي والقصة والسيناريو، ونشر إنتاجه الأدبي والصحفي محلياً وعربياً في عدة دوريات ومجلات منها صحيفة المشهد وصوت الشعب والأديب ومجلة الثقافة الليبية والمسار، وغيرها من الصحف والمجلات.

وتقلد الحراري في السابق مهمة إدارة تحرير صحيفة الكتاب، ويكتب مؤخراً لصحيفة الحياة اللندنية وموقع العربي و”ساسة بوست” وغيرها، كما نال جائزة أفضل كاتب ليبي عام 2013، وجائزة صحيفة الحياة اللندنية ومقرها دبي عام 2014.

وشارك الحراري في عدة أعمال مرئية كتابة وإخراجاً، منها مسلسل السيرة العامرية و”كييخ لاند” ومسلسل “فيه ما ينقال”، بجزأيه الأول والثاني ومسلسل “هدرزة” ومجموعة من الأفلام الوثائقية محلياً وعربياً، كما سبق اختياره في لجنة تحكيم جائزة الإبداع الطلابي الأدبية ومسابقة القارئ الأدبية.

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