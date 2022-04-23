فوزي المنصوري يؤكد على مواصلة الجيش لعملياته “ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب”

أكد آمر عمليات منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، على مواصلة وحدات الجيش لعمليتها الأمنية “ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب” – بحسب وصفه.

واضاف المنصوري في تصريحات صحفية، أن “أغلب التنظيمات الإرهابية التي تستهدف الجيش في العمق الجنوبي لها امتداد في الدول المجاورة لليبيا من تلك الجهة”، كما أكد أن الجيش قام أثناء هذه العملية بالتنسيق مع بعض هذه الدول لمحاصرة العناصر المتسللة ممن يحملون الجنسيات العربية والأفريقية.

موضحآ أنه لم تشارك في العملية أي عناصر تتبع أي جهات أخرى غير القوات العسكرية النظامية،