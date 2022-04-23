دي مايو وأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يبحثون تطورات الوضع في ليبيا

العنوان-روما

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور الديمقراطي كريس كونز، تطورات الوضع في ليبيا.

وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان لها الجمعة، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الصراع الروسي – الأوكراني، وإيران، والتعاون بشات تغيُّر المناخ ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق وكالة الأنباء الإيطالية آكي.

وفي وقت سابق الخميس قال دي مايو، بأن أولوية بلاده في تعاملها في الملف الليبي هي تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد، مما لذلك من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها.