العربية لحقوق الإنسان تدين الاشتباكات المسلحة بالزاوية

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن عميق قلقها وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية بين تشكيلات مسلحة، والتي يدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يُعرّض أرواح وممتلكات السكان للخطر.

وطالبت المنظمة في بيان، حكومة الوحدة للعمل فوراً وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال بين أجهزتها الرسمية، واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، أخذا في الاعتبار أن تلك المجموعات المتقاتلة تعاني من نقص في الانضباط، وفق البيان.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، مع معاناة السكان المدنيين من المخاطر المحدقة في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يُشكّل خرقاً لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.

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