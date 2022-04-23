باشاغا يزور مدينة هون ويلتقي أعيان بلدية الجفرة

زار رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” مدينة هون -الجمعة- يرافقه نائبه سالم الزادمة وعدد من وزراء الحكومة والتقى خلال الزيارة مع أعضاء مجلس النواب عن بلدية الجفرة و عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي والأعيان والحكماء ورئيسة منظمة قارة عافية للتنمية الإنسانية ومديري الشركات العامة و نشطاء المجتمع المدني والأساتذة المتخصصين من الأكاديميين بمدينة هون و لفيف من الشخصيات الاجتماعية.

وتابع باشاغا مع المسؤولين سير العمل بالقطاعات واطلع على الصعوبات التي تواجه بعض القطاعات الخدمية في عموم مدن بلدية الجفرة، هون وودان وسوكنة والفقهاء .

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية الجفرة لم تحظ بزيارة من رئيس حكومة وعدد من الوزراء منذ الزيارة “التي خصها بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في العشرين من نوفمبر 2016 م”– وفقاً لما أشار إليه المكتب الإعلامي للبلدية.

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