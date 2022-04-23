الدرقاش: الليبيون جميعاً يدّعون أنهم ضد الفساد والفاسدين

قال مروان الدرقاش، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الليبيين جميعاً يدّعون أنهم ضد الفساد والفاسدين، لكنهم لا يتكلمون عن الفاسدين إلا عندما يكونون في السلطة أما إذا ترك هؤلاء الفاسدون السلطة توقف الكلام عنهم ونسوا فسادهم، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “هل المعارضة للفساد أم هي حملات إعلامية من أجل الوصول للسلطة يُستعمل فيها الفساد لإبعاد الخصوم عن الطريق نحو كرسي السلطة.. لو كانت معارضتكم للفساد حقيقية لما كففتم عن ملاحقة الفاسدين حتى تكون نهايتهم كرسي الاتهام في محاكم القضاء” وفق تعبيره.