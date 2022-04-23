بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 23 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 23 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء معتدلة نسبياً على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(23-28)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا ، ومن المتوقع تكون ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق المرتفعات.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20- 25)مْ ، وتتراوح هذا اليوم مابين ( 31 – 35 ) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-36)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 40)مْ ، وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد.