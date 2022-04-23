المريمي: الدبيبة ليس لديه صلاحية وأي تصرف يقوم به خارج عن القانون

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية، وأي إجراء تقوم به أو أي صرف للأموال يعتبر مخالف للقانون.

أضاف في تصريحات تلفزيونية أن أموال الحكومة المُنتهية الولاية، تُصرف لأشخاص ومجموعات مسلحة لحماية الدبيبة في المقر الذي يتواجد به، و الدبيبة ليس لديه شيء أكثر من مقر يتواجد فيه ولا يريد الخروج منه ويُسلمه لحكومة الاستقرار.

وتابع قائلًا أن الدبيبة ليس لديه صلاحية وفق القانون، وأي تصرف يقوم به، خارج عن القانون، خاصة بعد كتاب عقيلة صالح لكافة الجهات في ليبيا، بعدم التعامل مع حكومته، وأن عمل حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا واضح جدًا من خلال جدول الأعمال الذي ناقشته.