شلقم: اللسان سيف بتار قادر على خوض المعارك

قال عبد الرحمن شلقم، وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن اللسان هو السيف البتَّار، خاض هذا اللسان السيف معارك اجتماعية مختلفة مع القريب والبعيد، لكنه لم يعادِ الحكمة وتعبيرات العقل في مواقع أخرى.

أضاف في مقالٍ بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن: “سمّها لهجة ليبية، أو لغة عربية محلية جداً. طافت الدكتورة فريدة الحجاجي، في مخزون ليبي يعج بالحياة التي تسكن الرؤوس، ويسير بها اللسان الذي يجوب الشوارع والأزقة والبيوت بما فيها من مرح وترح”.

وتابع قائلاَ: “نشرت «دار الرواد» الليبية للكاتبة، كتاباً بعنوان «طيِّح والله سعدك… رحلة عبر مفردات اللهجة الليبية». لكن الكتاب لم يعرض التعبيرات العامية فحسب، بل حفل مضمونه بجوانب من الموروث الليبي والمُعاش في حياتنا اليومية، بما فيه من أمثلة وحكم، وتعبيرات لا تغيب عن خضم الحياة الاجتماعية اليومية”.