باشاغا يؤكد الحاجة الملحة لصيانة العديد من الطرقات في ليبيا

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على الحاجة الملحة لصيانة العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية الأخرى في ليبيا، وذلك من أجل تحسين السلامة المرورية والحدّ من الحوادث.

جاء ذلك خلال زيارة باشاغا التفقدية يوم أمس الجمعة للطريق الرابط بين سبها والجفرة، بحسب المركز الإعلامي لوزارات الحكومة الليبية.

واطلع باشاغا خلال الزيارة على الحالة العامة لهذه الطريق التي تثير حفيظة المواطنين لما تسببت به من حوادث قاتلة أودت بحياة العديد من الأشخاص خلال السنوات الماضية.

وقد أكّد باشاغا على ضرورة استكمال أشغال الصيانة والاصلاح بالطريق، والتي كان من المفترض أن تكون منتهية لولا توقف الشركات القائمة على الأشغال عن العمل لأسباب مختلفة.