بالصور.. ناقلة النفط «أنوار طرابلس» تنضم للأسطول البحري الليبي

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري انضمام ناقلة النفط الخام الجديدة والحديثة «أنوار طرابلس» إلى الأسطول البحري الليبي.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها استلمت مساء يوم الجمعة الناقلة «أنوار طرابلس» ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة.

«أنوار طرابلس» صناعة كورية جنوبية

وأوضحت الشركة الانتهاء من صناعة «أنوار طرابلس» في شهر مارس الماضي بأحواض شركة «DEHAN «SHIP BUILDING بكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنها صُنعت لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى «OCIMF» وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحية.

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ونوهت الوطنية العامة للنقل البحري بأن «أنوار طرابلس» هي الناقلة الرابعة التي تنضم حديثًا إلى أسطولها البحري خلال عامين من العمل المستمر، لتساهم هذه السفن الحديثة في المنافسة من أجل توسعة النشاط وتشبيب الأسطول بما يعزز من دور الشركة ومكانتها كشركة منافسة في مجال النقل البحري على الصعيد الدولي.

ناقلة النفط الخام الجديدة والحديثة «أنوار طرابلس»، 23 أبريل 2022. (الشركة الوطنية العامة للنقل البحري)

ناقلة النفط الخام الجديدة والحديثة «أنوار طرابلس»، 23 أبريل 2022. (الشركة الوطنية العامة للنقل البحري)