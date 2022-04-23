مقتل أحد أبرز قيادات مليشيا مايعرف بـ”القصب”

أخبار ليبيا 24 – متابعات – أكدت مصادر مطلعة اندلاع اشتباكات عنيفة بمنطقة الشرفاء في مدينة غرب طرابلس ليلة السبت بين عائلة أبو حميرة وعائلة الشرفاء.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اسفرت عن مقتل كلاً من فراس الحطاب، ومعز القوي التابعين لمليشيا القصب. مع تفاقم الأوضاع هناك .

وذكرت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة “4” آخرين إثر الاشتباكات حالة بعضهم حرجة .

واتهم عضو مجلس النواب، عن مدينة الزاوية، علي أبوزريبة، حكومة الدبيبة، بأنها سبب مقتل فراس الحطاب. التابع للمهرب المعُاقب من مجلس الأمن، محمد كشلاف “القصب”.

وقال أبو زريبة في بيان نشره على صفحته الرسمية إن “الحطاب” قُتل غدرًا بسبب تهاون بما تسمى حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية.

وأشار إلى أن ما زرعته حكومة العائلة “الدبيبة” نحصده الآن من خلال قتال الإخوة والجيران في مدينة الزاوية، فساد وفشل في لملمة الوطن طيلة عام منصرم .

وقال أبوزريبة إن الأحداث الدامية ذكرتنا بأحداث أبريل من العام 1984. حيث أنه في نفس شهر رمضان المبارك، ونفس النتائج. ولكن بأوامر من ديكتاتور مختلف لا يقل وحشيةً من الذي قبله.

وطالب أبوزريبة النائب العام بضرورة فتح تحقيق في هذه الحادثة لإظهار الحقائق، وكشف المتورطين. منوهًا أنه لن يقف مكتوفي الأيدي، وسنصعد الأمر إلى مطلب شعبي حتى لا نسمح بالمزيد من هذه المجازر.