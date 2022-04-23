بودوارة: ليبيا لم تلحظ خيراً أبداً منذ عهد الملك الصالح

قال أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، إنه في أواخر الستينيات ليبيا أيام المملكة في عهد الملك الصالح إدريس السنوسي رحمه الله، تجاوز إنتاج النفط الليبي أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، وفق قوله.

أضاف على حسابه بموقع فيسبوك: “وفي أواخر الستينات، ليبيا أيام المملكة، كان الدينار الليبي يعادل 3 دولار و37 سنت، و يتداول في الأسواق اللندنية وتشتري به ماتريد، وكان يصرف فى جميع بنوك العالم، وبعد ذلك التاريخ وتلك الأيام لم تلحظ ليبيا خيراً أبداً إلي يومنا هذا” على حد تعبيره.