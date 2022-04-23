افتتاح المسرح الوطني في مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المسرح الوطني بمدينة مصراتة، بمشاركة لفيف من الفنانين والمثقفين من مختلف مناطق ليبيا.

وأكد الدبيبة في كلمته خلال احتفالية الافتتاح، أكد أن خطة عودة الحياة ستشمل عودة العمل بالمسارح والمراكز الثقافية في باقي المدن خلال المرحلة القادمة بحسب منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك”.

وتقدم الدبيبة بالشكر للقائمين على المشروع، مؤكدا على دور رئيس الهيئة العامة للمسرح والخيال والفنون أنور التير في إنجاز هذا المشروع.

وقدمت فرقة المالوف والموشحات بالمدينة وصلة مدائح نبوية وابتهالات دينية ضمن برنامج الحفل.

يذكر أن المسرح الذي يقع في وسط المدينة قد تمت صيانته وتوفير التجهيزات التقنية الحديثة لاستخدامه في العروض المسرحية والسينمائية المختلفة.