حملات رقابية تسفر عن إغلاق مخابز وضبط لحوم فاسدة في 3 مدن (صور)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية قيامه بعدد من الحملات الرقابية في أكثر من مدينة خلال الساعات الأخيرة، قبل أيام من حلول عيد الفطر؛ الأمر الذي أسفر عن إغلاق مخابز وضبط لحوم فاسدة في كل من طرابلس وسرت وأوباري.

ففي طرابلس، قام رئيس ومفتشو وحدة الرقابة بسوق الجمعة بجولة تفتيشية استهدفت مطعم جومان، والذي تبين أن لديه لحومًا فاسدة، ولا يتبع قواعد النظافة، فيما لا يملك العاملون شهادات صحية، فضلًا عن تخزين بقايا أكل منذ فترة طويلة، مع عياب الاشتراطات الصحية بشكل عام. وعليه، جرت إحالة التقرير للحرس البلدي لاتخاذ إجرائه الضبطي إزاء المطعم.

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أوباري

أما في أوباري، فتواصلت الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي يقوم بها مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في المدينة رفقة جهاز الحرس البلدي والأمن الداخلي ومكتب الإصحاح البيئي.

– إعدام 800 كيلو من الدواجن الفاسدة في صبراتة

– مركز الرقابة على الأغذية يحذر من الغش التجاري في شراء الدواجن

– يحدث في ليبيا.. هدر نصف مليون طن من الغذاء سنويا و800 ألف شخص بحاجة لمساعدات

وقامت الحملة بالتفتيش على المحلات التجارية والمخابز بالبلدية، ما نتج عنه مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وإقفال عدد من المخابز وإنذار البعض منها، وطلب استدعاء أصحابها إلى مقر الحرس البلدي وتوجيه الملاحظات والإرشادات للعاملين بها.

وفي سرت، رصدت مخالفات عديدة في النظافة ومصادرة لحوم مفرومة فاسدة، جرى استيرادها وبيعها على أساس أنها لحم محلي، وذلك بعد جولة على محلات بيع اللحوم في المدينة.