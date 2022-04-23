صوان: استخدام الفتوى لتأييد رأي سياسي أمر خطير للغاية

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الإخوان إن حكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا تحظى بقبول الشرق والجنوب والغرب، وأمامها فرصة كبيرة لتهيئة الأوضاع للانتخابات، وعلى الجميع تجاوز الخلافات الماضية.

صوان وفي حديث له خلال الجزء الأول من الأمسية الرمضانية بمصراتة نقلها المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي أضاف: “أيدنا الحكومة الليبية الجديدة؛ ليقيننا بأن الأطراف القوية هي من تصنع الاستقرار، ومن يعارضوننا ما زالوا متمسكين بصراعات الماضي”.

وفي اشارة للمفتي المعزول الغرياني قال : “استخدام الفتوى لتأييد رأي سياسي أمر خطير للغاية”، مؤكدًا أن قرار الحرب لم يعد ليبيًا، وفكرة التقسيم لايمكن أن تحدث على أرض الواقع.

صوان ختم: “حكومة الوحدة الوطنية منذ استلام مهامها كانت تسعى للبقاء في السلطة لعدة سنوات عبر إرضاء الشرائح المختلفة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية