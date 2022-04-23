مصدر لـ218 : باشاغا يتوجه إلى سرت بعد زيارته للجفرة

أفاد مراسل “218” في الجفرة أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا سيتوجه إلى مدينة سرت السبت، ومنها إلى مدينة البريقة، بعد أن قضى ليلته والوفد المرافق له في مدينة سوكنة.

وكان باشاغا قد زار مدينة هون، الجمعة، رفقة نائبه سالم الزادمة وعدد من وزراء الحكومة والتقى، خلال الزيارة، أعضاء مجلس النواب عن بلدية الجفرة وعميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي والأعيان والحكماء.

وتفقد باشاغا أثناء توجهه إلى مدينة الجفرة الجمعة، الطريق الرابط مع مدينة سبها، حيث اطلع على الوضع المتهالك الذي تعاني منه الطريق، وأكد ضرورة استكمال أعمال الصيانة والإصلاح، مشددًا على الحاجة الملحة لصيانة العديد من الطرق الرئيسة والفرعية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية