بسيسة: هناك حملة تستهدف النيل من وزارة المالية بحكومة الدبيبة

قال عمر بسيسة، رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن هناك حملة تستهدف الوزارة والنيل منها وإرباك العمل بها من خلال صنع الاخبار الزائفة والكاذبة، وهذه المرة من خلال نشر خبر مفاده دعوة ( وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية) للحضور لمقر الوزارة، ولا نعلم عن أي وزارة يقصدها صاحب المنشور وما علاقة وزارة المالية لتدعو المعلمين للحضور أمام مقراتها؟، وفق قوله.

أضاف بسيسة على حسابه بموقع فيسبوك: “نكرر إدانتنا لمثل هذه الأفعال ونرجو من كل المتابعين عدم تصديق أو الالتفات إلى ما ينشر من أخبار مضللة هدفها صنع رأي عام أو تنشيط و إحياء صفحات و مواقع ميتة بهذا الأسلوب السيء، كما نوصي المتابعين بمختلف أطيافهم الذين عودناهم بتلقي الأخبار الصادقة و الصحيحة لاستسقاء المعلومات التى تهمهم من الوسائل الخاصة بالوزارة دون سواها”.