بسبب الاشتباكات.. توقف أعمال الصيانة ببرج الاتصالات بالزاوية مؤقتا

أفادت الشركة القابضة للاتصالات أن أعمال بأحد أهم الأبراج بمدينة الزاوية قد توقفت بشكل مؤقت بسبب الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية.

وأضافت الشركة أن الكوادر البشرية لفرق الصيانة والتركيبات قد انسحبت مؤقتًا، لكون مكان التركيب يعد أعلى نقطة في مدينة الزاوية، وهو ما يجعله أكثر عرضة لخطر المقذوفات.

وأشارت القابضة للاتصالات إلى أن إرجاع الخدمة سيتأخر لبعض الوقت، مضيفة أن قرار الإيقاف المؤقت لأعمال الصيانة جاء حرصًا وحفاظًا على سلامة وأمن الفرق العاملة.

وتسببت الاشتباكات التي اندلعت في المدينة، الجمعة، إلى مقتل شخص وإصابة آخر بإصابة بليغة في الرأس، وكلاهما تابعان لكتيبة حماية المصفاة.

جدير بالذكر أن الرياح العاتية، التي شهدتها مدينة الزاوية الخميس؛ أدت إلى سقوط برج الاتصالات الرئيس بالمدينة، وهو ما أثّر على خدمات الاتصالات في المناطق التي يغطيها البرج.

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