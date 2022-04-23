إطلاق مبادرة إيطالية بإنشاء عيادة صحية في سبها

أعلنت مؤسسة باكس هيومانا، في العاصمة الإيطالية روما عن تقديم مشروع عيادة الصافية بمدينة سبها لدعم السكان المحليين والمكونات الاجتماعية في عموم منطقة فزان، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية- وفقاً لما ذكرت وكالة نوفا للأنباء.

وروجت للمشروع المنظمة غير الربحية Ara Pacis، بالتعاون مع جامعة لويس في روما وبدعم من شركاء مثل إيني وتيرنا وسكاي تي جي ٢٤ وكولديريتي، في مبادرة ضمن “محاور السلام الصحراوية”.

وتهدف المبادرة إلى دعم استقرار المجتمعات الحدودية في بلدان الساحل والصحراء من خلال إنشاء مراكز متعددة الأغراض، تعمل كقطب جاذب للسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

ويستهدف المشروع بناء “مركز الصحراء للسلام” بالتعاون مع بلدية سبها، التي أتاحت للمشروع مبنى خاصاً به خدمة مطعم ومسرح يتسع لـ 300 مقعد.