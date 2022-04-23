"مصنع آزوفستال".. بؤرة ساخنة في ماريوبول تحت القصف

قال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أرستوفيتش، السبت، إن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول.

وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي: “يحاول العدو سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال”.

وحاصرت القوات الروسية ما يقدر بألفي مقاتل أوكراني متحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب مترامي الأطراف، وهو آخر جيب معروف للمقاومة داخل المدينة الاستراتيجية الواقعة جنوبا، وفقا لمكتب عمدة المدينة.

وقال بيترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول: “كل يوم يسقطون العديد من القنابل على آزوفستال. القتال والقصف لا يتوقفان”.

وفي وقت سابق، عرض التلفزيون الروسي الرسمي العلم الروسي مرفوعا فوق ما قال إنها أعلى نقطة في ماريوبول، برج التلفزيون في المدينة، وعرض أيضا ما قال إنه أعلى مبنى في مصنع آزوفستال المحاصر في ماريوبول مشتعلا.

ودفع الكرملين بأكثر من 100 ألف جندي وقوات مرتزقة من سوريا وليبيا إلى القتال في أوكرانيا ونشر مزيدا من القوات في البلاد كل يوم، حسبما قال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع.

وأضاف: “لدينا وضع صعب، لكن جيشنا يدافع عن بلادنا”.

وتعرضت المدن للقصف في دونباس، المنطقة الصناعية الواقعة بشرق أوكرانيا والتي أعلن الكرملين أنها المسرح الرئيسي الجديد للحرب، فضلا عن منطقة خاركيف إلى الغرب وفي الجنوب، وفقا للسلطات.