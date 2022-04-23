أبو زريبة يدعو إلى ضبط النفس بالزاوية وتغليب صوت العقل

ناشد وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبو زريبة المجموعات المنخرطة في أعمال العنف بمدينة الزاوية؛ ضبط النفس والتوقف عن القتال فورا وأن تغلب صوت العقل وأن تلجأ للحكمة منعًا للدماء.

واعتبر أبو زريبة، في بيان له، أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يتقاتل الإخوة لفرض مصالح أشخاص وإحكام سيطرتها خاصة في المناطق السكنية، وهو ما يؤدي إلى ترويع السكان الآمنين، مشددًا على أنه لن يسمح بذلك بتاتًا.

وأضاف الوزير أنه تابع عن كثب وقلق الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية الجمعة، مترحمًا على الأرواح التي انتهكت في شهر رمضان والتي اعتبر أنها ذهبت في غوط الباطل.

وأكد أبو زريبة حرص وزارة الداخلية على حماية المواطن وتوفير بيئة آمنة له، حيث عدّ ذلك من أولويات الحكومة الليبية التي تسعى إلى تحقيقها.

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