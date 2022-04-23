أطباء بلا حدود: ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإعادة المهاجرين إليه

أعربت ممثلة منظمة أطباء بلا حدود إنما فاسكيز، عن إحباطها العميق من أن منظمتها يجب أن تكرر نفس الرسالة التي مفادها بأن ليبيا ليست مكانًا آمنًا لإعادة المهاجرين إليه، مشيرة إلى أن المهاجرين في ليبيا معرضون للخطر وينتهي بهم الأمر ليكونوا ضحايا للعنف والتعذيب.

وأضافت فاسكيز خلال اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي بات يبرر غير المبرر، منتقدة سياسته المدافعة عن دعم خفر السواحل الليبي مستشهدة بالتقارير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي قدّمت الأدلة عن الأذى الذي يلحق بالمهاجرين في ليبيا.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي حشد 165 مليون يورو لمشاريع مختلفة، وساهم في المرور الآمن والعودة الطوعية لأكثر من 60 ألف مهاجر وإجلاء أكثر من 7500 طالب لجوء، كما أنه منخرط في تعزيز إدارة الحدود بدعم قيمته 20 مليون يورو، مخصص لتوفير التدريب والسفن لخفر السواحل الليبي للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.