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شركة الاتصالات: إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية نتيجة الاشتباكات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات اليوم السبت الإغلاق الموقت لعميات الصيانة في الزاوية نتيجة الاشتباكات المسلحة في المدينة، وخوفًا من تعرض فرق الصيانة للخطر.

وقالت الشركة في بيان فجر اليوم: «إنه نتيجة للاشتباكات في مدينة الزاوية (ليلة الجمعة) تنسحب الكوادر البشرية لفرق الصيانة والتركيبات مؤقتًا، وذلك لأن مكان التركيب يُعدّ أعلى مبنى في مدينة الزاوية، وأكثر عرضة للتعرض للخطر والمقذوفات».

وأوضحت أن هذا القرار سيؤخر جدول إرجاع الخدمة لبعض الوقت، مشددة على حرضها على سلامة وأمن الفرق العاملة.

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بوابة الوسط

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