الأرصاد: أجواء معتدلة نسبيا على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء معتدلة نسبيًا على غالبية المناطق خاصة مناطق الشمال.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل؛ نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا الأحد على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، ومن المتوقع تكون ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر الأحد على مناطق المرتفعات، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و25 درجة مئوية كما تسجل ما بين 31 و35 درجة على جالو والجغبوب.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 31 و36 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و40 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا طفيفًا الأحد.

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