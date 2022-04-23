ليبيا الان

الدبيبة: نريد أن تكون مصروفات وزارة الداخلية دقيقة وشفافة وفي محلها

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال زيارة تفقدية إلى وزارة الداخلية للوقوف على احتياجاتها، إن: ميزانية وزارة الداخلية يجب أن تخدم الوزارة أكثر من السنوات الماضية، و يجب أن ندعم رجال الأمن حتى يقوموا بواجبهم على أكمل وجه.

أضاف الدبيبة: “يجب أن ندعم أفراد وزارة الداخلية وندعم دخلهم المادي الذي ينعكس على أدائهم لواجبهم، لكن نريد مراجعة طريقة التصرف في موارد وزارة الداخلية المعتمدة في السنوات السابقة، و نريد أن تكون مصروفات وزارة الداخلية دقيقة وشفافة وفي محلها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك