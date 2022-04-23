الدبيبة: نريد أن تكون مصروفات وزارة الداخلية دقيقة وشفافة وفي محلها

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال زيارة تفقدية إلى وزارة الداخلية للوقوف على احتياجاتها، إن: ميزانية وزارة الداخلية يجب أن تخدم الوزارة أكثر من السنوات الماضية، و يجب أن ندعم رجال الأمن حتى يقوموا بواجبهم على أكمل وجه.

أضاف الدبيبة: “يجب أن ندعم أفراد وزارة الداخلية وندعم دخلهم المادي الذي ينعكس على أدائهم لواجبهم، لكن نريد مراجعة طريقة التصرف في موارد وزارة الداخلية المعتمدة في السنوات السابقة، و نريد أن تكون مصروفات وزارة الداخلية دقيقة وشفافة وفي محلها”.