ليبيا تسجل 7 حالات إصابة بكورونا على أساس أسبوعي

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحديثه الأسبوعي لمتوسط حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من السادس عشر إلى الحادي والعشرين من أبريل الجاري.

ووفق بيان المركز رقم 682 فقد بلغ متوسط عدد الحالات الإيجابية سبع حالة، فيما لم يسجل متوسط لحالات وفاة، في حين بلغ متوسط عدد الحالات المتعافية 12 حالة، وذلك بعد تحليل 259 عينة.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 2.7%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,904، منها 4,501 حالة نشطة، فيما لم يبين عدد الحالات الحرجة، إضافة إلى تعافي 490,973 حالة، ووفاة 6,430 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,214,875 شخصًا، و1,141,034 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 97,630 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,453,539 جرعة.

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