الدبيبة: اشتباكات الزاوية خلاف عائلي

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة في مدينة الزواية مساء أمس الجمعة، قائلًا إن الاشتباكات كانت مجرد «خلاف عائلي».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية، اليوم السبت: « وزارة الداخلية هي المهتمة رقم واحد بالاشتباكات المسلحة مثل ما حدث في مدينة الزاوية ليلة البارحة من إطلاق نار واتضح أنه خلاف عائلي»، مشددًا على ضرورة تدخل الوزارة منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من هذا النوع. وتابع: «نلاحظ أن الداخلية تأتي متأخرة هذا يجب أن يتغير ولا بُد أن تحشر الداخلية نفسها منذ البداية».

– الدبيبة: الاهتمام بالمديريات الحدودية يساهم في علاج أزمة التهريب

– شركة الاتصالات: إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية نتيجة الاشتباكات

وكانت الشركة القابضة للاتصالات قررت فجر السبت إيقاف عمليات الصيانة التي تقوم بها في المدينة نتيجة للاشتباكات المسلحة حرصًا على عدم تعرض فرقها «للخطر والمقذوفات».