مصدر لـ218: التصدير من ميناء السدرة لم يتوقف

قال مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في تصريح لـ “218” إن أكبر موانئ النفط في ليبيا ميناء السدرة صدر السبت 600 ألف برميل على متن الناقلة “روز سي” متجهة بها إلى إيطاليا، لافتًا إلى أن التصدير لم يتوقف منذ بدء موجة الإغلاقات الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر نفسه لـ”218″ أن إنتاج شركة الواحة الذي يضخ إلى السدرة والذي يقدر بـ300 ألف برميل يوميًا لم يتوقف ومن المرجح أن يرتفع بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا في حال عدم حدوث أي خلل فني على مستوى البنية التحتية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أشارت إلى أن ليبيا تنتج نحو 1,2 مليون برميل يوميًا قبل إغلاق حقل الشرارة النفطي الذي ينتج نحو 280 ألف برميل يوميًا وموانئ البريقة الزويتينة والحريقة، من قبل محتجين على سياسات إدارة عائدات النفط.

وعلمت “218”، من مصادرها، أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سيتقدم هذا الأسبوع بمذكرة للنائب العام بها أسماء الأشخاص الرئيسيين المتورطين في وقف الصادرات والإنتاج.

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