الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، عناصر وزارة الداخلية إلى مراقبة تهريب الوقود، محملًا إياهم المسؤولية، لأن الوقود يهرب ليلًا من المحطات.

وأضاف الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية: «هناك تهريب وقود وكانه أمر طبيعي في منطقة الزاوية وما بعدها، أنا أحملكم المسؤولية، لا يعقل أن نزود المحطات بالوقود نهارًا ثم تأتي خزانات ليلاً تسحب هذه الكميات من البنزين».

الداخلية مسؤولة عن تأمين الوقود حتى يصل للمستهلكين

وشدد على أن عناصر الوزارة مسؤولون عن مراقبة كميات الوقود منذ انطلاقها من المستودع حتى تصل إلى محطة البنزين ثم توزيعها.

وأشار إلى وجود مشكلة في المنطقة الغربية والجبل، مطالبًا الوزارة بإطلاق حملة، والتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي من أجل القضاء على ظاهرة التهريب.

كما دعا إلى ضرورة احترام الحريات، وقال: «إن احتجاز حريات الناس دون إذن النيابة أو حكم محكمة (مرفوض)، و أي مؤسسة تعمل هذا سواء تتبع الداخلية أو المؤسسة العسكرية هي مؤسسة إجرامية ويجب القبض عليها ومحاكمتها».

وأشار إلى واقعة خطف أستاذ جامعي، موضحًا: «من قاموا بذلك جهة معروفة، صحيح أنه لا يوجد ابتزاز مالي ولكن هم أيضًا مجرمون في أعيننا ولا بد من مقاومتهم».

الدبيبة للداخلية: خافوا على مواقعكم من الميليشيات

وخاطب الدبيبة ضباط وأفراد وزارة الداخلية، قائلا: «نحن في سباق إما أن تغطوا هذا (الوضع الأمني) أو يحدث خلل وتدخل قوى مليشياوية مكانكم».

وفيما يتعلق بالإغلاقات النفطية، شدد على مواجهة كل من تسبب في ذلك، «سنواجه كل من أغلق النفط أو الماء، حتى من فعل هذا في السابق، سنتابع الجميع، فقد أدوا إلى خسارة ليبيا 300 مليار دينار، وهناك من فعل فعلته ويأكل الآيس كريم في دول أخرى».

واستدرك: «لكننا سنتابع هؤلاء وسنسترجع ما أخذه من الليبيين من أموال وسنحاكمه، لن نصمت على الجرائم ولن يأمن أحد من العقوبة…. الآن 15 شخصًا أغلقوا النفط هم في الحقيقة أدوات وليس هم من أغلق النفط هناك من يحركهم ولا بد أن نعرف هؤلاء ونردعهم عند حدهم».