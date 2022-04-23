الدبيبة: اشتباكات الزاوية مجرد خلاف عائلي

العنوان-طرابلس

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، وقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة في مدينة الزاوية، أمس الجمعة، لافتا أن الاشتباكات مجرد “خلاف عائلي”.

وأوضح الدبيبة في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم السبت، “أن وزارة الداخلية هي المهتمة رقم واحد بالاشتباكات المسلحة مثل ما حدث في مدينة الزاوية ليلة البارحة من إطلاق نار واتضح أنه خلاف عائلي”.

وشدد الدبيبة على ضرورة تدخل الوزارة منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من هذا النوع. قائلا: “نلاحظ أن الداخلية تأتي متأخرة هذا يجب أن يتغير ولا بُد أن تحشر الداخلية نفسها منذ البداية”.