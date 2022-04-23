استمرار احتجاز مراسل قنوات 218 في سرت لليوم الـ29 على التوالي

يستمر احتجاز مراسل قنوات “218” في سرت علي الريفاوي لليوم التاسع والعشرين على التوالي، بعد أن احتجز في السادس والعشرين من مارس الماضي من قبل جهاز الأمن الداخلي، دون معرفة أي تفاصيل عن مصيره منذ عملية الاحتجاز.

وأصدرت إدارة قنوات “218” بيانًا صحفيًا، حمّلت من خلاله جهاز الأمن الداخلي بسرت، المسؤولية عن سلامة مراسلها علي الريفاوي، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا، داعيةً جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية، سواء المحلية أو العربية أو الدولية؛ إلى التنسيق والعمل على إطلاق سراحه وحمايته من مثل هذه الممارسات القمعية.

وتوالت ردود الأفعال المحلية والدولية عقب عملية الاحتجاز مستنكرة العملية، فقد طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، بالإفراج الفوري عن الريفاوي، في حين وجه تقرير لمنظمة العفو الدولية أصابع الاتهام لجهاز الأمن الداخلي مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاعتقال حيث وصفتها بالتعسفية، داعية للإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط، محملة جهاز الأمن الداخلي مسؤولية سلامة الريفاوي، مجددة، في الوقت ذاته، مطالبتها لمكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والإعلاميين، لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد حرية الصحافة والصحافيين في ليبيا.

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