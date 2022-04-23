أمن بنغازي يلقي القبض على شخص يمتهن سرقة “بطاريات السيارات”

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص يقوم بسرقة النضائد الخاصة بالمركبات بمنطقة الماجوري.

وذكرت مديرية أمن بنغازي، في بيان لها، أنها تلقت عدة شكاوى من المواطنين بمنطقة الماجوري ضد شخص مجهول يقوم بسرقة النضائد الخاصة بمركباتهم، حيث صدرت تعليمات من رئيس قسم البحث الجنائي بالمديرية عميد سليمان بوشيبة بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وانتقل أعضاء التحريات لمنطقة الماجوي وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة تمكن أعضاء التحريات من الحصول على مقطع مرئي يوضح قيام شخص على متن مركبة آلية نوع كيا ريو بعملية السرقة.

ومن خلال التحريات تم تحديد هوية ومحل سكن الفاعل وبإعداد كمين مُحكم تم ضبطه بمنطقة شارع 20 والانتقال به إلى القسم، وبالاستدلال معه تبين انه يُدعي م.م.ع من مواليد 1988 وإعترف بما نُسب إليه من تُهم وتم إحالته إلى النيابة العامة .