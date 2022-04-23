استقرار الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية (السبت 23 أبريل 2022)

استقر سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع عند 4.99 دينار وهو ذاته السعر الذي أغلقت عليه السوق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي حين تراجع سعر صرف اليورو إلى 5.33 من 5.38 دينار، استقر الجنيه الاسترليني عند 6.54 دينار، حسبما ذكر تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل، اليوم السبت.

– الأسعار الأسبوعية للعملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية (16 – 21 أبريل 2022)

ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر العملتين التركية والتونسية، فقد سجلت الليرة التركية 0.33 دينار، وسجل الدينار التونسي 1.65 دينار ليبي، وهي ذاتها أسعار ختام تعاملات الخميس الماضي.