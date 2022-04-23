بن رجب: حكومة باشاآغا يشوبها التدليس والتزوير.. وخطوة إقفال النفط ورقة مستهلكة

ليبيا – اعتبر عمر بن رجب الناطق باسم حزب الجبهة الوطنية الذي يقوده محمد المقريف أن التحركات الاممية السياسية لا زالت على ذات المنوال الأول وكلها عبار عن خطوات عشوائية غير واضحة ولا زالت أطرافها ذات الاطراف السابقة، مشيراً إلى أن الأجسام منتهية الولاية التشريعية لا زالت تضيع الفرصة تلو الأخرى والاحتكام لمثل هذه الاجسام بمثابة تكرار لتحركات سابقة.

بن رجب قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إنه من حيث المبدأ متفقون بالمطالبة بإنهاء الاجسام منتهية الولاية وانتهاء المراحل الانتقالية والمرور بالبلاد للمرحلة الدائمة وفق انتخابات منضبطة ومحكمة بشروط ومعايير.

وأشار إلى أن البعثة من التحركات القائمة تكرر نفس الخطوات السابقة عبر الاطراف مجلس الدولة والنواب، مبيناً أن الدور الاساسي للبعثة هو اشراك الاطراف الفاعلة والتي تستطيع أن تقوم بخطوات فعلية على الارض والبعثة يجب أن تستمع للضغط الشعبي والتحركات الشعبية السابقة التي كانت واضحة كالشمس هي وفق مطالبات محددة لكن هي لا زالت عشوائية والاسس غير واضحة والاطراف المشاركين كل أحد يغني على ليلاه ويمرر اجنداته ويطرح رأيه بحسب قوله.

وفيما يتعلق بدور الأحزاب مما يحدث علق مؤكداً أن عدد من الاحزاب والمكونات السياسية قاموا كخطوة سابقة بطرح مبادرة في السابق وهي المضي قدماً نحو مجلس تأسيسي تشريعي وانهاء كافة الاجسام التشريعية القائمة الحالية منتهية الولاية وهذا المجلس التشريعي التأسيسي مربوط بزمن معين وهذا الزمن كان وفق اتفاق بين الاحزاب والمكونات السياسية ومهامه يكون في المضي قدمًا نحو مرحلة دائمة وفق الدستور سواء المقدم الآن أو اجراء بعض التعديلات بالتشاور مع الجهة المختصة.

وتابع: “نحن كنا من خلال فترات سابقة مع المطلب الشعبي والمظاهرات الشعبية وكل ما نتج عن المظاهرات ندفع به. نحن الآن في مرحلة خطرة ونريد الوصول لحل والاحزاب السياسية ليست لوحدها هي مع كل الشخصيات الوطنية وبنقاش وتشاور الجهات الوطنية وتناقش الجميع، الاحزاب السياسية شاركت في اللجنة المقترحة والقائمة الحالية المسماة بعودة الأمانة للشعب ونحن نطرح آراءنا وافكارنا ونتناقش مع القائمين على هذه اللجنة والبلوزة لهذه المواقف ونتائج التحركات مع الجميع وبالجميع”.

كما أضاف: “بالنسبة للمقترح الذي طرحناه اللجنة مشكلة من مدة قريبة وعقدت اجتماعها الرابع وبالتالي الخطوات تحتاج لمدة زمنية ومشاورة الجميع والتجاوب من عدمه يحتاج وضع الآلية النهائية ووضع الهدف النهائي لهكذا خطوات. نرحب بأي مناقشات ومقترحات للكل”.

واستطرد حديثة: “اقفال النفط خطوة كالسابقة، بدأت بشق صف المنطقة الغربية من خلال وضع حكومة يشوبها التدليس والتزوير ومن ثم شهدنا ما يقوم به مجرم الحرب حفتر من خطوات أخرى من خلال ما سماه بالتصعيد للجنة 5+5 وزيارة أحد ابنائه لسرت وما سماه غرفة تحرير سرت. الخطوات وضع العراقيل والصعوبات امام الوصول لأي هدف وحل واعتدنا من هذا الطرف ان يقطع كل السبل والتحركات الإيجابية ويضع المشاكل والعراقيل امام كل نتيجة”.

ووصف خطوة اقفال النفط بأنها “ورقة مستهلكة” سئم الجميع من الحديث عنها، لافتاً إلى أن الحل مع ما أسماه “هذا الطرف” أصبح مستبعد نهائيًا.

بن رجب أكد في ختام حديثه أن الخطوة الاهم في قادم الأيام هي استمرار الحراك الشعبي ومطالبة الشعب بأهدافهم لأنه لو صمت الشعب عن هكذا خطوات ارتجالية يقوم بها هذا الطرف أو ذاك ستبقى ليبيا على نفس المنوال لذلك على الشعب أن يتحرك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية