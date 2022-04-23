استقرار سعر الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار الليبي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبار ليبيا 24

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع عند 4.99 دينار وهو ذاته السعر الذي أغلقت عليه السوق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

في حين تراجع سعر صرف اليورو إلى 5.33 من 5.38 دينار، استقر الجنيه الاسترليني عند 6.54 دينار.. حسب تجار اليوم السبت.

ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر العملتين التركية والتونسية، فقد سجلت الليرة التركية 0.33 دينار.. وسجل الدينار التونسي 1.65 دينار ليبي، وهي أسعار ختام تعاملات الخميس الماضي.