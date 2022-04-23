وزارة الاقتصاد تبحث مشكلات عمل المراقبة ببلدية الشرقية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد مع مراقب الاقتصاد والتجارة ببلدية الشرقية السنوسي الزواوي المشاكل والعراقيل التي تواجه المراقبة في أداء عملها وسُبل معالجتها وأوجه الدعم المطلوب بهدف تفعيل دورها في متابعة الأنشطة التجارية بالبلدية وتحسين مستوى الخدمات.

ووجه وزير الاقتصاد المكلف خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بتفعيل الإدارات والمكاتب بالمراقبة وتمكينها من أداء مهامها وتنفيذ خطة الوزارة بكافة المناطق لدعم قطاعات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

ويأتي الاجتماع الذي عقد بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة فرع المنطقة الشرقية في إطار متابعة سير العمل بالمراقبة وخطة عملها للعام الجاري .