بسبب الاشتباكات.. شركة الاتصالات تعلن إيقاف أعمال الصيانة في الزاوية

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم السبت، إغلاق عميات الصيانة في الزاوية بشكل مؤقت نتيجة الاشتباكات المسلحة في المدينة، وخوفًا من تعرض فرق الصيانة للخطر.

وقالت الشركة في بيان لها: “إنه نتيجة للاشتباكات في مدينة الزاوية ليلة الجمعة تنسحب الكوادر البشرية لفرق الصيانة والتركيبات موقتًا، وذلك لأن مكان التركيب يُعدّ أعلى مبنى في مدينة الزاوية، وأكثر عرضة للتعرض للخطر والمقذوفات”.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار سيؤخر جدول إرجاع الخدمة لبعض الوقت، مشددة على حرصها على سلامة وأمن الفرق العاملة.

وكان قد أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أن اشتباكات الزاوية ما هي إلا خلاف عائلي، وفق تعبيره.