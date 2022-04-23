المنصوري: قواتنا مستمرة في دحر فلول الإرهابيين جنوبا، والدبيبة «عديم الوطنية»

جدد آمر عمليات منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري التأكيد على مواصلة الجيش لعملياته ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب.

وقال المنصوري إن أغلب تلك التنظيمات التي تستهدف القوات المسلحة هناك لها امتداد في الدول المجاورة، مؤكدا قيام الجيش أثناء هذه العملية بالتنسيق مع بعض هذه الدول لمحاصرة العناصر المتسللة، كما لم تشارك في العملية أي عناصر تتبع أي جهات أخرى غير القوات العسكرية النظامية.

وأشار المنصوري إلى أن حكومة الدبيبة تتبع سياسة إرهاق ومحاربة القوات المسلحة لقصد إضعافها وتفتيتها، مطالبا الدبيبة بترك ليبيا لليبيين والكف عن العبث بالمال العام، واصفا إياه بـ”عديم الوطنية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا