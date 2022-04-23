الاشتباكات المسلحة تسببت في إضرار 29 موقعا بمصفاة الزاوية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت الجمعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقعا من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة.

وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة لازالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة.. من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا.

الجدير بالذكر أن مجمع الزاوية النفطي قد تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة.. التي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى ولازال يؤدى إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر ويهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.