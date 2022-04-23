خبير اقتصادي: الاضطراب الأمني ومشاكل نقل المنتجات الزراعية إنعكس على الأسعار بالارتفاع

أكد الخبير الاقتصادي جمال الشيبان، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في ليبيا بطريقة غير مسبوقة.

الشيبان أرجع في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” الزيادة إلى ارتفاع الاستهلاك بسبب شهر رمضان المبارك، ومعظم البضائع مستوردة، وعدم الاستقرار السياسي نتيجة انقسام البلاد بين حكومتين، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاآغا، وحكومة ترفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وتابع قائلاً: في ظل ظروف الاضطراب الأمني، ومشاكل نقل المنتجات الزراعية وسرعة تلفها تكون نسبة التالف مرتفعة، وذلك ينعكس على الأسعار بالارتفاع.