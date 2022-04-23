وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث مروري مروع بطرابلس

تسبب حادث مروري مروع في وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بالقرب من الإشارة الضوئية أبومشماشة.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إن الحادث وقع بين سيارتين، أمس الجمعة، جراء السرعة الذائدة، عندما اصطدم سائق سيارة «أزيرا» بأخرى من نوع «هونداي أفانتي».

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وأوضحت المديرية أن سائق «أزيرا» فقد السيطرة على عجلة القيادة ما أدى إلى دخوله عكس الطريق واصطدام بالسيارة الأخرى، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة شخصين.

اصطدام سيارتين بالقرب من الإشارة المرورية أبومشماشة، 22 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام سيارتين بالقرب من الإشارة المرورية أبومشماشة، 22 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)