الوطنية للنفط تعلن تضرر 29 موقعا بمصفاة الزاوية بسبب الاشتباكات المسلحة

العنوان-طرابلس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن عدة مواقع بمصفاة الزاوية تعرضت إلى أضرار متفاوتة بسبب اشتباكات الجمعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقعا من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة.

كما أوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم السبت، أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة لازالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا.

وذكرت المؤسسة أن مجمع الزاوية النفطي قد تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحالتي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى ولازال يؤدى إلى تعريض حياة المستخدمين للخطر ويهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.