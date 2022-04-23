طالب ليبي يصنع جهاز تنفس صناعي كمشروع تخرج لعلاج مرضى كورونا

أنجز الطالب في كلية الهندسة جامعة الزاوية بهاء الصابرى تحت اشراف الأستاذ عثمان بن سعود، ، مشروع تخرجه فى شعبة التحكم الآلى، المتمثل بصنع جهاز تنفس صناعي للحالات المرضية الحرجة، بعد حوالى خمسة أشهر من العمل المتواصل.

ووقع اختيار على مشروع صناعة جهاز التنفس، من بين عدة مشاريع عُرضت عليه ، بسبب تفشي فيروس كورونا في ليبيا ، والحاجة الملحة لأجهزة التنفس في المشافي والمراكز الطبية بالمنطقة

و يتالف المشروع من محرك “سيرفو” مهمته دفع الهواء، وشاشة عرض وجريدة مسننة، وجهاز للتحكم بحجم الهواء الخارج من المنفسة،

مضيفاً أن الفائدة ستكون أكبر وأدق إذا تم العمل على تطوير الجهاز، من خلال إضافة حساسات، ووصله مع أنبوبة أوكسجين، وإضافة أنابيب لإيصال الهواء إلى وجه المريض.