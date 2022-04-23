باشاغا يطلع على احتياجات الجفرة

بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم السبت، مع المجلس البلدي بمدينة الجفرة احتياجات المدينة وسبل تلبيتها.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها باشاغا والوفد المرافق له إلى المدينة، حيث التقى مجلسها البلدي وتفقد المجمع الإداري، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومته.

وأشار البيان إلى إشادة باشاغا بـ«محافظة أهل مدينة الجفرة على المجمع الإداري في حالة جيدة رغم الصراعات التي شهدتها ليبيا وكانت الجفرة جزءا منها».

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باشاغا يتعهد بتنمية الجنوب

واحتضنت مدينة سبها، الخميس، أول اجتماع للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فيما تعهد رئيسها فتحي باشاغا بأن يكون جنوب ليبيا «محل اهتمام كبير» من حكومته، مؤكدًا العمل على إعادة التنمية والاهتمام إليه وفتح المنطقة للاستثمار وإقامة المناطق الحرة.

وخلال زيارته مطار سبها الدولي، أمس الخميس، قال باشاغا إن حكومته على دراية تامة بمعاناة أهل الجنوب من عدم انتظام المطارات ونقص الاحتياجات وارتفاع أسعارها، مضيفًا: «لن تقدم حكومتي وعودًا كغيرها من الحكومات، بل ستشرع في تنفيذ الإصلاحات».

من الجولة الميدانية لباشاغا والوفد المرافق له في الجفرة، 23 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

من الجولة الميدانية لباشاغا والوفد المرافق له في الجفرة، 23 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

من الجولة الميدانية لباشاغا والوفد المرافق له في الجفرة، 23 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

من الجولة الميدانية لباشاغا والوفد المرافق له في الجفرة، 23 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)

من الجولة الميدانية لباشاغا والوفد المرافق له في الجفرة، 23 أبريل 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)