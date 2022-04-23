مشاورات أميركية جزائرية حول تطورات الملف الليبي

ذكر مستشار وزارة الخارجية الأميركية “ديريك شوليت” في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، اليوم السبت، أنه ناقش مع سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة أحمد بوطاش، تطورات الملف الليبي.

وأضاف شوليت في تغريدته ، إنه تطرق في محادثاته مع بوطاش إلى «الأزمة في أوكرانيا، بالاضافة الى ملف تنظيم الانتخابات في ليبيا».

ومن الجدير بذكره أنه قبل أسبوعين، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارة إلى الجزائر والمغرب. ووصف بلينكن في تصريحات صحفية عقب محادثات جمعته بالرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الجزائر بـأنها «الصوت الحاسم» في «الجهود الدولية لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

ومن جانبه ، أبدى تبون رفضه ل«وجود المرتزقة أيًا كان مصدرهم في ليبيا»، منتقدآ ما وصفهم بـ«المتشبثين بالسلطة»،

كما نبه إلى قيادته جهودًا حتى «يتمكن الليبيون من التعبير عن أنفسهم». وقال الرئيس الجزائري: «مر عامان حتى الآن ونحن نكافح من أجل هذه الانتخابات في ليبيا»،

مستنتجآ أن «الأشخاص الذين يجرى انتخابهم لا يمثلون أحدًا، ففي كل مرة تُجرى انتخابات، فإنهم يمثلون أنفسهم فقط».