الدبيبة يشدد على محاسبة المتسببين في اشتباكات الزاوية

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ضرورة القبض على المتسببين في الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية الجمعة ومحاسبتهم قضائيا، مضيفًا أنه لا تهاون مع القانون ومن يفكر باستخدام السلاح خارجه يجب محاسبته.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة مع وزير الداخلية بحكومته خالد مازن بمدرج الوزارة بالعاصمة طرابلس، حضره وكيل الوزارة لشؤون المديريات لواء ورؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات ومديري الأمن وضباط بالوزارة.

وشدد الدبيبة على عدم ترك الفرصة أمام المواطن لاستيفاء حقه بيده لأن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن حجز حريات الناس دون إذن النيابة العامة يعتبر ظلما وهو لن يقبل بحدوث ذلك دون إجراءات قانونية والتي هي من اختصاصات وزارة الداخلية.

وأوضح الدبيبة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبدت جاهزيتها للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد للاستحقاق الانتخابي بشكل كامل، وأنه على وزارة الداخلية أن تنسق جهودها لتأمينه.

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