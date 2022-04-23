ليبيا الان

دومة: لجنة مشاورات القاهرة ستجتمع في 15 مايو المقبل

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن لجنتي النواب والدولة ستعودان إلى القاهرة في الخامس عشر من  مايو المقبل لاستكمال المشاورات.

دومة في تصريحات صحفية، أوضح أن مشاورات القاهرة نجحت في تقريب وجهات النظر بين المجلسين، لافتا إلى أنه تم التوافق على الإطار العام للمسار الدستوري وآلية معالجة القضايا الخلافية في مشروع الدستور للوصول إلى انتخابات قريبة بالبلاد.

كما أكد أن وفد النواب يسير على الإعلان الدستوري الـثاني عشر  والذي اعتمده البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وفي حال فشلها سيتم الذهاب إلى إطار آخر وهو القاعدة الدستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك